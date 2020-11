Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslagern

Die Minderheit der Uiguren im nordwestchinesischen Xinjiang wird von der Regierung in Peking systematisch unterdrückt. Eine Million Uiguren sollen in Internierungslagern sitzen und dort auch Zwangsarbeit leisten müssen. China hatte die Provinz Xinjiang an der Grenze zu Pakistan und Afghanistan im 18. Jahrhundert erobert. Die dort ansässige muslimische Minderheit hat sich der Staatsmacht aus Peking lang widersetzt, in jüngster Zeit wurden die Repressionsmaßnahmen laut Menschenrechtlern immer stärker. China rechtfertigt sie damit, dass von den Uiguren Terrorgefahr ausgehe.