Vier kaputte Autos entdeckte die Polizei in der Linzer Innenstadt. Möglicherweise gehen noch weitere Pkw-Schäden auf das Konto des Duos. Bei einem Wagen in der Lederergasse hatten die beiden beide Seitenspiegel heruntergetreten. Die 26-jährige Besitzerin des Autos alarmierte daraufhin am Freitag um 21.50 Uhr sofort die Polizei.