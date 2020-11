Die Ebene 1 im Mittersiller Tauernklinikum ist komplett gesperrt. Auch die Akut-Geriatrie und die Remobilisation bleiben bis auf weiteres geschlossen. „Dort liegen absolute Risikogruppen. Die Gefährdung ist zu groß“, sagt Kliniksprecherin Maud Sayn-Wittgenstein zur „Krone“. Auch Operationen werden ins Spital nach Zell am See ausgelagert. Die abulante Versorgung ist in Mittersill aber „zu hundert Prozent gegeben“.