Die Gerichte in Oberösterreich arbeiten auch im Lockdown weiter. Deshalb musste sich eine 18-jährige Linzerin in dieser Woche in Wels vor Gericht verantworten. Sie war trotz positiven Corona-Tests ins Berufsschulinternat in Wels eingerückt. Der Richter vertagte, um ein virologisches Gutachten einzuholen.