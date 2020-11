279 Fundkatzen wurden im Vorjahr zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht, gerade einmal sieben konnten wieder mit ihren Familien zusammengeführt werden. Etwas besser ist die Quote im Tierheim in Linz. „Katzen werden definitiv am meisten abgegeben. 2019 waren es bei uns 517 Stubentiger, 53 davon kamen wieder zurück zu ihren Besitzern“, so Nora Albrecht.