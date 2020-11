„Es ist damals alles so schnell gegangen“

An der Grenze berichtete dann aber ein Beamter, dass in Nickelsdorf eine Auffangstation eingerichtet worden war – von wo aus Busse in die BRD fuhren. Und so setzte Familie Wolf ihre Mitfahrer dort spät nachts ab. Am nächsten Tag landeten Annegret und ihr Bub in Deutschland, wo sie heute noch leben. „Es ging damals alles so schnell, dass sie es verabsäumte, eine Adresse zu erfragen“, so Thomas M., ein Freund und zugleich Chef von Annegret U. „Es ist ihr Herzenswunsch, Familie Wolf zu finden, um sich gebührend zu bedanken.“ Dass sich ihr Boss Hilfe suchend an die „Krone“ wendet, weiß Frau U. nicht. Es soll eine Überraschung werden.