Weil er Mitte Juli in Kufstein im Rausch bei 17 geparkten Fahrzeugen mutwillig Scheiben eingeschlagen hatte, saß am Donnerstag in Innsbruck ein Einheimischer (31) wie ein Häufchen Elend vor Gericht. Aufgrund mehrerer Vorstrafen muss der Mann trotz Reue hinter Gitter.