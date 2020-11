„Digitalisierung ist neue Wettbewerbsqualität“

„Digitalisierung ist in beinahe allen Unternehmensbereichen angekommen und auch eine neue Wettbewerbsqualität. Nur weil man gestern gut und erfolgreich war, muss das morgen noch lange nicht so sein. Die Erfolge müssen jeden Tag aufs Neue erkämpft werden“, so Lukas, der den hohen Grad an Professionalität und Perfektionismus lobt: „Tüfteln, basteln, schrauben sind Stärken, die unser Bundesland ausmachen.“