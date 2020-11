Dürfen ausländische Firmen Privatwohnungen ohne Widmung touristisch weitervermieten? Welche Gesetze gelten? Diese Fragen klärte nun der Europäische Gerichtshof. Ein Pinzgauer hatte eine internationale Firma auf Unterlassung geklagt, weil diese in Zell am See eine Wohnung rechtswidrig an Touristen vermietete.