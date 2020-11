Atemberaubende Aufnahmen eines Feuerballs - also eines ganz besonders hellen Meteors - hat am späten Mittwochabend eine Kamera an Bord eines Forschungsschiffes vor Australien aufgenommen. Die RV Investigator war rund 100 Kilometer südlich der Stadt Hobart unterwegs, als der grünlich leuchtende Meteor in die Erdatmosphäre eintrat und dabei zerbrach.