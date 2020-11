„Die Bundesregierung muss nun im zweiten Corona-Lockdown rasch dafür sorgen, dass Menschen in dieser schwierigen Ausnahmesituation nicht ihre Wohnung verlieren. Drohende Obdachlosigkeit muss in dieser Zeit, in der alle bestmöglich zum Zu-Hause-Bleiben aufgerufen sind, um jeden Preis verhindert werden“, drängte die Stadträtin gegenüber der APA: „Leider herrscht hier seitens der Bundesregierung bisher fatale Untätigkeit.“