Im ersten Lockdown setzten viele Städte die Parkgebühren aus, und man konnte kostenlos das Auto abstellen. Ist das jetzt auch wieder so?

Ja, aber nicht überall. Der ÖAMTC listet aktuell folgende Gemeinden auf: Salzburg, Klagenfurt, Villach, Feldkirchen, Wolfsberg, Völkermarkt, Wiener Neustadt, Perchtoldsdorf, Mistelbach, Purkersdorf, Eisenstadt, Neusiedl am See, Wels, Weiz, Feldbach, Judenburg. Achtung: Es müssen zwar keine Parkgebühren bezahlt werden, in vielen Städten/Gemeinden gilt allerdings die Einhaltung der maximalen Abstellzeiten auch weiterhin.