Joachim Löw bleibt auch nach dem 0:6-Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Spanien am Dienstag Teamchef. Dies wurde bei einem Gespräch zwischen DFB-Präsident Fritz Keller, DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Löw nach der Rückkehr aus Sevilla am Mittwoch am Münchner Flughafen vereinbart, wie die Deutsche Presse-Agentur aus zuverlässiger Quelle erfuhr.