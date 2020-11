Am letzten Einkaufssamstag vor dem Lockdown haben manche Handelsketten mit Rabattaktionen für einen regelrechten Ansturm auf die Geschäfte gesorgt. Schramböck zeigt einerseits Verständnis für die Unternehmen und Kunden, die hier nochmal die Möglichkeit gesucht hätten. Langfristig gesehen würden Aktionen wie diese aber nur dem Wirtschaftsstandort schaden: „Angesichts der Infektionslage sollte jeder darüber nachdenken, ob das in so einer Situation wirklich vernünftig ist.“