Wie die Polizei der Grafschaft Northamptonshire am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Abend des 10. Novembers kurz vor 20 Uhr auf einer Zubringerstraße zur Anschlussstelle 18 der Autobahn M1. Die unbekannten Täter überfielen demnach den Lkw mit Anhänger, fesselten und kidnappten dessen Fahrer sowie einen Sicherheitsmann, der diesen begleitete, und fuhren anschließend in die nahegelegene Ortschaft Crick, wo sie den Anhänger in einem Industriegebiet mit einem bereits wartenden Lkw koppelten und sich davon machten. Der Fahrer und der Sicherheitsmann blieben gefesselt zurück.