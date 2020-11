In Kärnten befindet man sich laut der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft Kabeg teilweise auf Stufe 4 eines Fünf-Stufen-Plans. Die Kapazitäten für Covid-19-Patienten teilen sich auf die einzelnen Kabeg-Häuser auf. Im Klinikum Klagenfurt stehen 110 Betten zur Verfügung, im LKH Villach sind es 75, im LKH Wolfsberg 63 und im LKH Laas 20. Dazu kommen noch Corona-Betten in den Ordensspitälern und im privaten Krankenhaus in Spittal an der Drau. In Summe sind es in Kärnten 407 Betten, dazu kommen noch 60 Intensivbetten. Aktuell gab es in Kärnten 367 Corona-Patienten in den Krankenhäusern, 34 davon waren auf der Intensivstation.