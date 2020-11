Das Land fährt wieder herunter, die Zahl der Corona-Positiven ist ungebremst hoch - und doch scheinen viele die Lage nicht mehr so ernst zu nehmen. Resignation, Müdigkeit und kein Ende in Sicht - oder? „Doch, es gibt das Licht am Ende des Tunnels“, sagt der Psychiater Reinhard Haller, „man sieht es nur vielleicht noch nicht.“