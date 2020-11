Normalität gesucht

„Wir haben eine Ausgabestelle für die Lernpakete“, erzählt Susanne Heilinger, Direktorin der VS Weißkirchen. „Wer Hilfe braucht, kriegt sie“, betont sie. 30 Kinder sind im Notbetrieb, man achtet auf Normalität mit bewegter Pause und Mittagessen. Will noch jemand in die Schule kommen, reicht eine Anmeldung am Vortag: „Wir sind gut aufgestellt!“