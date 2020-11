„Krone“: Warum fuchteln zwei junge Linzer Musiker für ein Video mit einer nachgemachten Maschinenpistole herum? Noch dazu mit einer Kalaschnikow, wie sie beim Wiener Terroranschlag verwendet worden ist?

Gernot Kremser: Der Anschlag in Wien spielt dabei wahrscheinlich gar keine Rolle. Beim Hip-Hop ging es immer schon um die „Battle“, also den Wettbewerb, wer am schnellsten rappt, cooler und vertrackter reimt. Auch bei den beiden anderen Darstellungsformen Tanz und Graffiti ist das so. Seit den 90er Jahren spielt die Pose, „Ich bin stärker als du“, eine immer größere Rolle. Seither sind in den Videos auch oft Waffen zu sehen.