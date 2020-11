Nachdem ich als krone.at-Redakteur bereits über das Angebot von GoStudent berichtet hatte, lag es nahe, es auch für den eigenen Sohn in Anspruch zu nehmen. Der hatte sich als Zweitklässler während des ersten Lockdowns nach wenigen Wochen schlichtweg geweigert, weiter mit Mama und/oder Papa zu lernen. Für uns Eltern eine katastrophale Situation. So buchten meine Frau und ich für den Spross bei GoStudent ein Paket mit 60 Lerneinheiten, die wir dann bis zum Ende des ersten Lockdowns und die Zeit danach, in der es nur an jedem zweiten Tag Unterricht an unserer Volksschule gab, fast täglich nutzten.