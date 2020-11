Etwas Entspannung soll auch ein „Notspital“ in der derzeit leer stehenden früheren Wehrle-Klinik in der Stadt Salzburg bringen. Dieses ist für Bewohner von Senioren- und Behindertenheimen vorgesehen, die nicht in einem Krankenhaus betreut werden müssen, in ihren Einrichtungen aber nicht entsprechend isoliert oder betreut werden können. Die für gestern, Montag, geplante Inbetriebnahme verzögerte sich zuletzt. Es fehlten zwei diplomierte Pflegekräfte. „Wir haben nun zwei Mitarbeiter gewinnen können, die zuletzt für die Lehre in den Schulen abgestellt und in der Forschung tätig waren“, sagte Sungler. „Aus dem operativen Team kann ich momentan aber niemanden entbehren.“ Das Hilfsspital soll nun nächste Woche in Betrieb gehen.