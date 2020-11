Bevor am Dienstag um 0 Uhr der zweite harte Lockdown in Kraft tritt, haben die Menschen in Österreich am Montag noch einmal jene Geschäfte gestürmt, die für die kommenden Wochen behördlich geschlossen werden. Der Zustrom war vor allem in der Bundeshauptstadt Wien immens: Vor einigen Shops bildeten sich lange Schlangen, in der Vösendorfer Shopping City Süd waren zeitweise keine freien Parkplätze mehr zu finden.