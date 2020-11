An Superlativen mangelte es am Montag im Wappensaal nicht. Der große Wurf. Mutig. Nachhaltig. Modern. Die Rede ist von den 209 Seiten, die Rot-Pink als Fahrplan ihrer – einmal geht noch – „Fortschrittskoalition“ dienen werden. Kurz zusammengefasst: Es werden Abermillionen mehr in Bildung und in die Bekämpfung der Klimakrise gesteckt.