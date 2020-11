Das Duo hatte gegen 22.20 Uhr in der Nähe der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse im Bezirk Margareten offenbar versucht, über ein Dach im Innenhof eines Mehrparteienhauses in eine Wohnung einzubrechen. Die Männer blieben dabei jedoch nicht unbemerkt - Zeugen schlugen Alarm und verständigten die Polizei. Während ein 29-jähriger Verdächtiger aus Bulgarien „sofort beim Eintreffen durch die Beamten festgenommen werden konnte“, so Polizeisprecher Marco Jammer am Montag, habe der zweite bislang unbekannte Täter mittleren Alters die Flucht ergriffen.