Leichtfried: „Nacht- und Nebelaktion“

Die von Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer in Aussicht gestellte Ersatzregelung mit einem „Frühstarterbonus“ wollte Leichtfried nicht weiter beurteilen, handle es sich doch um einen Schnell- bzw. Hüftschuss. Viel mehr als Propaganda sei das nicht. Es habe dazu bisher keinerlei Debatte, keinen Vorschlag im Sozialausschuss und natürlich auch keine Begutachtung gegeben, nun solle dies Ende der Woche in einer „Nacht- und Nebelaktion“ im Nationalrat durchgepeitscht werden. „Das ist eine Vorgangsweise, die absolut letztklassig ist“, kritisierte Leichtfried: „Das Parlament wird von diesen Menschen, die in der Regierung tätig sind, nicht ernst genommen.“