Normalerweise hat jedes Kleidungsstück der Sportartikel-Herstellers Lacoste ein grünes Krokodil als Logo aufgenäht - doch im Falle von Djokovic machte die Edelmarke eine Ausnahme. Gleich sechs Krokos und das sogar in Gold erhielt der Tennis-Superstar auf seine linke Brust - für sechs Jahre, die Djokovic nun bereits als Nummer eins der Welt beenden konnte. „Das ist die Krönung für alles, was ich in diesem Jahr erreicht habe. Es ist unwirklich, dass ich zum sechsten Mal das Jahr als Weltranglistenerster beende“, so der Serbe bei der Trophäenübergabe.