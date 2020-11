Wie andere Organisationen, merkt man auch im Tierheim in Parndorf die finanziellen Auswirkungen der Krise. Wie weit diese reichen werden, kann erst in den nächsten Monaten gesagt werden. „Noch haben wir Reserven, finanzielle und auch beim Futter, aber wir brauchen in diesem herausfordernden Jahr Unterstützung“, betont Leiterin Claudia Herka.