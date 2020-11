Er war 1992 als Flüchtlingskind ins Land gekommen und hatte in Mödling eine neue Heimat gefunden. Angesichts des blutigen Terror-Anschlags in Wien will er ein Zeichen setzten: Aljabeg beantragte im Stadtparlament, in Mödling einen „Platz für Zusammenhalt“ mit einer dieses Motto symbolisierenden Skulptur zu schaffen - mit großer Mehrheit beschlossen!