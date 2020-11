ÖVP-Triumph in Kleingemeinden

Keine Veränderungen brachte der neuerliche Urnengang in den Kleingemeinden Morantsch und St. Andrä-Höch. Die Mandatsverteilung ist genauso wie sie auch schon am 28. Juni war. In Mortantsch triumphiert die ÖVP mit 63,1 Prozent (im Juni: 62,6 Prozent), in St. Andrä-Höch erreicht die Volkspartei 61,4 Prozent (im Juni: 63,5 Prozent).