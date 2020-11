Die Wortmeldung des Stellvertreters von Landeshauptmann Wilfried Haslauer könnte einen Wendepunkt in der Beziehung zwischen dem Kanzler und der ÖVP in Salzburg markiert haben. Die Warnung an die Adresse in Wien war als Appell an die Vernunft camoufliert. Sie war ein erstes öffentlich wahrnehmbares Indiz für die Unzufriedenheit der Bundesländer mit dem Pandemiemanagement der türkis-grünen Regierung – und damit indirekt auch als Kritik aus der ÖVP an der türkisen ÖVP und ihrem Chef Sebastian Kurz zu verstehen.