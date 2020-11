„Wir müssen alles daran setzen, uns selbst und damit andere zu schützen, um unsere Gesundheit und das Versorgungssystem im Allgemeinen aufrechtzuerhalten“, so LH Peter Kaiser in einer ersten Reaktion. Überrascht zeigt sich Kaiser jedoch über die Schließung von Schulen und Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, die entgegen aller Expertenmeinungen, der Meinung der Bildungsreferenten und der LH-Konferenz entschieden wurde. „Kinder haben nicht nur eine Schulpflicht, sondern auch ein Recht auf Schule und Bildung, sowie soziale Kontakte“, so Kaiser. Zudem haben auch viele Eltern vor allem in systemerhaltenden Berufen - Ärzte, Krankenhauspersonal, Rotes Kreuz, Supermarktpersonal - keine Möglichkeit einer alternativen Betreuung.