Ab kommendem Dienstag ist nicht nur die Gastronomie, sondern auch der Handel - ausgenommen Lebensmittel, Apotheken etc. - zu. Ähnlich wie in der Gastronomie wird es vom Staat Hilfen für die entgangenen Umsätze geben. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sagte dazu, das Ziel sei es, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten und so viele Unternehmen wie möglich gut durch die Krise zu führen. Für das Streitthema Fixkostenzuschuss sei man weiterhin mit der EU in Verhandlungen.