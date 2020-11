„Geld eröffnet Möglichkeiten“, gestand dagegen Stroll junior am Beginn seiner F1-Karriere. Geld kaufe aber keine Siege, fügte er selbstbewusst hinzu. Die notwendige Superlizenz für die Formel 1 habe er sich hart erarbeitet. In der Tat gewann er unter anderem den italienischen Formel-4-Titel 2014 und wurde Formel-3-Champion 2016 - in der Formel 1 erfuhr Stroll inzwischen in 72 Grands Prix 124 Punkte und zwei Podestplätze ...