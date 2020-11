Norwegens Fußball-Nationalmannschaft droht Ungemach! Die Gesundheitsbehörde des Landes gab am Samstag bekannt, die Auswahl wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zu den Nations-League-Auswärtsspielen am Sonntag in Rumänien und am Mittwoch in Wien reisen zu lassen. Der nationale Fußball-Verband (NFF) zeigt sich empört und hofft noch auf eine Ausnahmegenehmigung ...