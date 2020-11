Sie hätte sich nach dem Tod ihres Mannes Niki Lauda (2019) völlig aus der Öffentlichkeit zurückziehen können. Sie hätte sich ganz der Erziehung ihrer beiden Kinder, den mittlerweile 11-jährigen Zwillingen Max und Mia, widmen können. Sie hat sich aber für das „volle Programm“ entschieden. Birgit Lauda schupft Kinder, Kegel, Karriere und tut „ganz nebenbei“ Gutes. Aktuell mit ihrer Ausstellung der in Deutschland lebenden kurdischstämmigen Künstlerin Melika Kara. Bis 8. Dezember kann man die Exponate der Ausstellung „dayê, dayê“, zu Deutsch „Mutter, Mutter“ (virtuell unter www.b-la.com), besichtigen und erwerben. „Der Erlös geht an die internationale Organisation ,Women without Borders‘“, erzählt Lauda, als wir sie zum Gespräch in Wien treffen.