Noch besser fiel die Jurybewertung beim quirligen Jive aus. Karina Sakrissova fand die Performance „makellos“. Sie habe es durch und durch genossen. Dirk Heidemann war derselben Meinung, bemängelte jedoch den Auftritt von Thomas Kraml als Barkeeper in der Performance: „Dass ihr einen dritten Partner in der Show hattet, fand ich nicht in Ordnung.“ Ausgezeichnete 28 Punkte verteilte die Jury.