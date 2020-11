Erstmals ging Jack Skille am Freitag in einer Kleingruppe mit neuen Kollegen aufs Eis. In einer Schicht waren auch Cracks, die als erste Bulls Covid-19 hatten, nun wieder angreifen. Ordentlich gebremst, meinte doch einer der Betroffenen: „Das hat sich wie beim ersten Eistraining nach der Sommerpause angefühlt.“ Da kommt für einige das Comeback-Spiel Mittwoch bei KAC zu früh, reagierte die Liga: Salzburg wird nun erst Sonntag in einer Woche in Klagenfurt einsteigen.