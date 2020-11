Warum muss hier nochmals gewählt werden?

Weil das Ergebnis vom 28. 6. beeinsprucht wurde, die Landeswahlbehörde Mängel feststellte, die Einfluss auf die Mandatsverteilung haben könnten. In Ilz wurden etwa 200 Wahlkarten unzulässig ausgestellt (z. B. ohne Begründung beantragt), in St. Andrä-Höch waren es 14. In Leibnitz gibt es eine ungeklärte Differenz von zehn Stimmen, in Wildon von neun. Hier zählte zudem die falsche Behörde die Briefwahlstimmen aus. „Rechtswidrige Faltungen“ von Stimmzetteln wurden auch festgestellt (Mortantsch, Wildon): Bürgerlisten auf Platz 7 waren nicht sofort sichtbar.