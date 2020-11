Die von den Standesämtern an die Statistik Austria übermittelten Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Todesfälle ab 19. Oktober (also in den Kalenderwochen 43 und 44) - und zwar bei den Über-65-Jährigen. In dieser Altersgruppe starben in der Woche vor dem Nationalfeiertag 1522 Menschen, in der Woche danach 1640. Zum Vergleich: im Vorjahr waren es jeweils etwa 1300. Bei den Jüngeren liegt die Zahl der Sterbefälle mit zuletzt 232 dagegen nur unwesentlich über dem Vorjahr (218).