Spezialisierte Augenabteilung

Mit 1. Jänner 2021 wird diese Kooperation gelöst, die Katarakt-Patienten aus Villach und Umgebung werden in Klagenfurt operiert. Dies hat gleich mehrere Gründe, wie es seitens des Krankenhausbetreibers Kabeg heißt. Zum einem verfügt das Klinikum Klagenfurt über eine hoch spezialisierte Augenabteilung, an der die Operationen durchgeführt werden. Sollte es bei einem Patienten zu Komplikationen kommen, so ist in Klagenfurt jederzeit ein Augenfacharzt vor Ort.