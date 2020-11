Bei den Ermittlungen gegen Unterstützter der Muslimbruderschaft geriet der 38-jährige Innviertler ins Blickfeld der Staatsanwaltschaft Graz. Der Name des Politikwissenschaftlers, der sich stark mit der Islamophobie, also die Angst vor dem Islam, auseinandersetzt, zu diesem Thema seine Dissertation schrieb und ein Jahrbuch herausgibt, tauchte offenbar in sichergestellten Unterlagen auf - für den Akademiker gilt die Unschuldsvermutung.