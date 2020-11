Es ist sein musikalischer Versuch, durch die Krise zu kommen: „Trying to get by“ nennt sich das neue Album, das Oliver Mally in den Monaten des Lockdowns aufgenommen hat: „Es nutzt ja nichts, in der Leichenstarre zu verharren oder sich selbst kaputt zu jammern“, sagt er - und hat deshalb nicht nur ein Album eingespielt, sondern auch Planungen für die sechste Ausgabe der Grazer Bluestage, die er gemeinsam mit den Spielstätten veranstaltet, weitergeführt.