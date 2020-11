Meldung an die Polizei

Dafür ging das Utensil diese Woche einem Wanderer nicht mehr aus dem Kopf, als er es am Montag auf dem Steig entdeckte. Er beschloss, die Polizei in Hall zu informieren. Die kontaktierte daraufhin die Bergrettung Hall-Umgebung. Zwar war niemand in dem Gebiet als abgängig gemeldet, es sollte aber dennoch Licht ins Dunkel rund um die Fahrradtasche gebracht werden.