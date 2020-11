60. Vorstellung der „Weihnachtsgeschichte“

Heuer findet die 60. Vorstellung der „Weihnachtsgeschichte“ statt. Was erstmals komplett neu sein wird: „Wir werden keine Pölster für die jungen BesucherInnen am Boden bereitlegen, alle werden auf Sesseln Platz nehmen, mit gutem Sicherheitsabstand zwischen den Familien. Und die Bühne wird nicht bis in den Zuschauerraum gebaut, sodass auch hier ein Abstand von über 2 Metern zwischen Bühnenkante und der ersten Sesselreihe gehalten werden kann“, verweist der Intendant auf die Corona-Vorkehrungen.