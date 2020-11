Im Sinne der Vierbeiner entscheiden

„Ich werde mir ansehen, was wir an hundespezifischen Ausgaben in der Stadt haben und dies dann mit der Summe, die aus der Hundeabgabe verfügbar ist, gegenüber stellen“, so Baier. Danach wird er darüber im Ausschuss berichten und mit allen Fraktionen darüber entscheiden, wie man das überschüssige Geld im Sinne der Vierbeiner in Linz verwenden könnte. Sei es durch bauliche Einrichtungen, weiteren Hundefreilaufzonen, Tränken oder was auch immer.