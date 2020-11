Was für die heimischen Bildungsbehörden ein weiterer Schritt in der Öffnung der Landwirtschaftlichen Fachschulen hin zu anderen Ausbildungssparten ist, das ist für viele Schülerinnen im Land ein wahr gewordener Kindheitstraum. In Edelhof im Bezirk Zwettl wurde nun nämlich die erste „Pferde-HAK“ des Landes gestartet.