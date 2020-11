Auf ihrer Internet-Seite schreibt die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck wörtlich: Die Anzahl positiv Getesteter sagt nichts über die Notwendigkeit von Hygienemaßnahmen oder konkrete Gefährdungen in der jeweiligen Gemeinde aus. Es könnte etwa eine Großfamilie die Zahl für sich enorm steigern, ohne dass eine Ansteckung in dieser Gemeinde ihren Ausgang genommen hat.“ Und fügt eine Warnung hinzu: „Der hochansteckende Virus SARS-CoV-2, der die Erkrankung Covid-19 verursacht, hält sich nicht an nationale Grenzen, Ländergrenzen und schon gar nicht Gemeindegrenzen! Daher Abstand halten, Maske auf, Hände waschen und in geschlossenen Räumen regelmäßig Lüften, Lüften, Lüften!“