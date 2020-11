Intel und AMD informiert

Die Schwankungen der Messwerte lieferten die Rückschlüsse auf Daten und den kryptografischen Schlüssel. Zusätzlich zeigten die Forscher in weiteren Szenarien, dass auch Angreifende ohne Administrationsrechte das Betriebssystem attackieren und von dort geheime Daten stehlen können. Derartige Angriffsmöglichkeiten aufzuspüren ist essenziell, damit rechtzeitig Gegenmaßnahmen gesetzt werden können. Die TU-Graz-Informatiker Moritz Lipp, Andreas Kogler und Daniel Gruss haben bereits vor rund einem Jahr gemeinsam mit ihrem Ex-Kollegen Michael Schwarz (seit Sommer 2020 am CISPA in Saarbrücken) und mit David Oswald (University of Birmingham) Intel und AMD über ihre Entdeckungen informiert.