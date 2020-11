„Es tut uns leid!“ Reue zeigten ein Angeklagter und seine Lebensgefährtin vor Gericht in Eisenstadt. Nach einem handfesten Streit in einem Lokal in Litzelsdorf waren die zwei wild auf die eintreffenden Beamten losgegangen. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen. Das Pärchen fasste nun teils bedingte Haftstrafen aus.