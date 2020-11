Der an der renommierten Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York tätige österreichische Virologe Florian Krammer sprach angesichts der bis dato bekannten gewordenen Ergebnisse von „fantastischen Resultaten“. Abwartender äußerte sich Heidemarie Holzmann von der Medizinischen Universität (MedUni) Wien: Es handle sich um einen „interessanten Ansatz“ und „vielversprechenden Trend“, man warte aber noch auf detaillierte Daten.